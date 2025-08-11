Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Balkon brennt am Rayener Kirchweg

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstag um 20.30 Uhr brannte ein Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Rayener Kirchweg.

Ein 38-jähriger Neukirchen-Vluyner grillte auf dem Balkon, als der Grill Feuer fing. Die Flammen griffen auf den Balkon, eine Markise und die Hauswand über. Auch an einem Balkon im ersten Obergeschoss entstand ein Schaden.

Die Feuerwehr löschte den Brand und die Gasflasche des Grills auf einer angrenzenden Wiese.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

