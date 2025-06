Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Steine auf Fahrbahn geworfen - Tatverdächtige sind Jugendliche

Recklinghausen (ots)

Auf der Haltener Straße - im Bereich der Haltestelle "An der Mollbecke" - ist am Mittwochabend ein fahrendes Auto von mindestens einem Stein getroffen worden. Das Fahrzeug einer 62-jährgen Frau, die gegen 20.15 Uhr stadteinwärts unterwegs war, wurde dabei beschädigt, die Frau blieb zum Glück unverletzt. Zeugen hatten insgesamt vier Jugendliche beobachtet, die Steine auf die Fahrbahn geworfen haben sollen. Zwei Jugendliche, ein 14-Jähriger aus Herten sowie ein 17-Jähriger aus Recklinghausen, konnten noch in der Nähe angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den beiden anderen Jugendlichen - dauern noch an, erste Hinweise gibt es bereits. Einer der Jugendlichen musste kurz mit zur Wache, da anfangs keine Erziehungsberechtigten erreicht werden konnten. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell