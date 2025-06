Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Radfahrer touchiert - Autofahrer/in gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, der/die am Mittwochmorgen an einem Unfall mit einem Radfahrer beteiligt war. Ein 15-jähriger Junge aus Oer-Erkenschwick ist dabei leicht verletzt worden. Der Jugendliche meldete den Vorfall am Abend der Polizei. Nach seinen Angaben war er am Mittwochmorgen gegen 7.55 Uhr auf seinem Weg zur Schule zwischen Goethe- und Schillerstraße unterwegs. Als er mit seinem Fahrrad über den Parkplatz im Bereich Goethestraße/Freiligrathstraße fuhr, wurde er von einem Auto am Hinterreifen touchiert und stürzte. Die Person am Steuer setzte danach zurück und fuhr über die Freiligrathstraße davon. Nähere Beschreibungen zum Fahrer oder der Fahrerin bzw. zum Auto liegen nicht vor. Auch deshalb werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können. Der betroffenen Autofahrer bzw. die Autofahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell