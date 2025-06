Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: "Falsche Handwerker" erbeuten Schmuck

Recklinghausen (ots)

Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin betrogen.

Die "falschen Handwerker" klingelten gegen 17:00 Uhr an der Wohnungstür (Steinstraße) der Seniorin und gaukelten ihr vor, Klempnerarbeiten durchführen zu müssen. Die Seniorin ließ einen Mann in ihre Wohnung, der andere Mann soll in den Keller gegangen sein. Der Betrüger in der Wohnung beauftragte die Frau, den Duschkopf im Badezimmer für mehrere Minuten zu halten. Der vermeintliche Handwerker ließ die Frau dabei allein. Kurze Zeit später wurde der Seniorin bewusst, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Sie sah die Männer noch aus ihrem Schlafzimmer flüchten. Dort hatten die Männer offenbar nach Diebesgut gesucht und Schmuck mitgenommen.

Personenbeschreibung:

1. Person:

- 37-40 Jahre alt - gebräuntes Gesicht - dunkle, kurze Haare - gelb-roter Anzug - blaue Jeans

2. Person:

- ca. 40 Jahre - weißes Oberteil - weiße Hose

Hinweistelefon der Kripo: Tel.: 0800 2361 111

Immer wieder versuchen Betrüger, mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld oder Wertsachen anderer Menschen zu kommen. Abgesehen haben sie es vor allem auf ältere Menschen. Um sich zu schützen, sollen Sie grundsätzlich keine fremden Menschen in ihre Wohnung oder ihr Haus lassen. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell