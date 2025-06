LPI-NDH: Unfall unter Alkohol Ershausen

Bad Langensalza (ots) - In Bad Langensalza begab sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag 6.6.25 zum Samstag 7.6.25 auf ein Firmengelände in der Tonnaer Straße. Von diesem entwedete er einen Pkw der Marke Citroen im Wert von knapp 30tausend Euro. Die Polizei fahndet nach dem Täter und dem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: ...

