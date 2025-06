POL-HRO: Protestaktion bei Fleischverarbeitungswerk in Lüttow-Valluhn

Schwerin (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem 85-jährigen Mann aus Schwerin. Die Person wurde zuletzt am gestrigen Tage, den 25.06.2025, um 06:55 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof gesehen. Um diese Zeit ist der Mann in die Regionalbahn 1 gestiegen und mit dieser in Richtung Hamburg abgefahren. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 85-Jährige wollte sich mit seinem Sohn in Kiel treffen, um die "Kieler ...

mehr