Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Brand eines Güstrower Mehrfamilienhauses am 24.05.2025 - Polizei sucht Zeugen mit Bildmaterial

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 24.05.2025 zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Güstrower Steinstraße kam (wir berichteten), bittet die Polizei weiterhin um Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die den Brand sowie das damit verbundene Einsatzgeschehen in Bild und/oder Video dokumentiert haben und somit die laufenden Ermittlungen unterstützen können.

Angesprochenen Personen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381-4916 1616, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden.

Ausgangsmeldung zum Brandgeschehen vom 24.05.2025, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6041376

