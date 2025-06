Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfallstatistik 2024 für die Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

In der Landeshauptstadt Schwerin registrierte die Polizei im Jahr 2024 insgesamt 3.057 Verkehrsunfälle und bleibt damit auf einem gleichbleibenden Niveau (+0,4%). Auf den Straßen von Schwerin verunglückte im vergangenen Jahr eine Autofahrerin in Folge eines Verkehrsunfalls tödlich. Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr der verunglückten 65-Jährigen nach einem Überholmanöver in einer 30er-Zone im Stadtteil Lankow auf.

Bei den Unfällen mit verletzten Personen registrierte die Polizei 301 Unfälle, sechs mehr als im Vorjahr. Insgesamt stieg die Anzahl der verletzten Personen von 324 auf 348 (+7,4%).

Für Radfahrer und Fußgänger ist die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden, am größten. 40%, also 180 der registrierten Verletzten, sind Radfahrer, obwohl sie lediglich an 3% der Verkehrsunfälle beteiligt sind. Fußgänger sind nur zu 1% an Unfällen beteiligt, stellen aber 16% der Verletzten.

Zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Schwerin zählen "Vorfahrt" (30 Fälle), "Geschwindigkeit" (28 Fälle) und "Abstand" (24 Fälle).

Mehr als die Hälfte aller Verkehrsunfälle sind Parkplatzunfälle. Bedenklich ist die Zunahme von Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht. Im Jahr 2024 wurden der Polizei 956 Unfälle dieser Art bekannt - 94 mehr als im Vorjahr.

Unfälle mit E-Scootern bilden nach wie vor keinen Schwerpunkt am Unfallgeschehen in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2024 zählte die Polizei insgesamt neun Unfälle unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen.

Im Bereich der Verkehrssicherheit führte die Polizeiinspektion Schwerin zielgerichtete Verkehrskontrollen durch und ergriff verkehrserzieherische Maßnahmen.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen leiteten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schwerin knapp 2.800 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein und stellten knapp 250 Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr fest.

Zudem organisierten die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Schwerin im Jahr 2024 insgesamt 183 Veranstaltungen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen. Sie erreichten damit knapp 4.000 Teilnehmer unterschiedlichsten Alters aus Schwerin. Im Fokus der Veranstaltungen standen Kinder, denen in den Modulen Schulwegsicherung und Fahrradausbildung das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermittelt wurde.

