POL-HRO: Unfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden in Schwerin

Schwerin (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 09:50 Uhr An der Crivitzer Chaussee zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die Lomonossowstraße und fuhr in den Kreuzungsbereich um in die Crivitzer Chaussee in Richtung Innenstadt zu fahren, obwohl die Ampel für ihre Fahrtrichtung rot angezeigt haben soll. In der Folge stieß sie mit einem 70-jährigen Schweriner zusammen, der die Kreuzung aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Crivitz überquerte.

Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und nimmt weiterhin Hinweise entgegen.

