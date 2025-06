POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Rostock - Biestow

Hagenow/Parchim (ots) - Aktuell werden der Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Vorwiegend in den Bereichen Hagenow und Parchim haben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ahnungslose Senioren in betrügerischer Absicht in Gespräche verwickelte. Die falschen Polizisten versuchten die Angerufenen gezielt zu verunsichern und einzuschüchtern. So seien angeblich Einbrecher ...

