Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bargeld aus Transporter einer Bäckerei gestohlen

Dümmer (ots)

Bargeld im unteren vierstelligen Bereich haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Transporter einer Bäckerei in Dümmer am frühen Dienstagmorgen gestohlen. Die Täter sollen gegen 04:00 Uhr einen 63-jährigen Angestellten in den Firmenräumen eingesperrt und anschließend eine Fensterscheibe des davor abgestellten Transporters zerstört haben. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Bäckerfiliale gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Hagenow (Tel. 03883 6310). Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

