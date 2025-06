POL-HRO: Unbekannte entwenden Transporter in Herrnburg

Rüting (ots) - Nachdem unbekannte Täter versucht haben, in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Rüting einzudringen, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben der oder die Täter im Zeitraum vom 14. bis 21. Juni versucht, gewaltsam in das Wohnhaus in der Schweriner Straße einzudringen. Die Täter konnten das ...

