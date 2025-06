POL-HRO: Täter nach Firmeneinbruch in Rostock-Gehlsdorf auf frischer Tat gestellt

Ludwigslust (ots) - Am Sonntag, den 22.06.2025, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines KFZ-Betriebes in Wöbbelin. Mit Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnten zwei Mülltonnen und ein Reifenstapel in voller Ausdehnung brennend festgestellt werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein Wohnmobil, ein PKW und ein Hallentor der Werkstatt beschädigt. Personen oder andere Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr. Während der Löscharbeiten musste ...

