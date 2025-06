Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Unfälle mit Personenschaden im Bereich des PP Rostock

Ludwigslust/ Wismar (ots)

Am Sonntag, den 22.06.2025, kam es am Nachmittag zu mehreren Unfällen mit insgesamt fünf leicht- und 2 schwerverletzten Personen. Im Bereich des Polizeirevieres Boizenburg kam es zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen mit beteiligten Motorradfahrern. Zum Einen stürtze ein 56 jähriger Kradfahrer auf dem Verbindungsweg zwischen Neuhof und Tessin und verletzte sich dabei schwer. Zum Anderen kam ein 60 jähriger Motorradfahrer in einer Kurve auf der B 195 bei Teldau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Hierbei wurde er ebenfalls schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 11.000 Euro. Gegen 14:35 Uhr ereignete sich im Bereich des Polizeirevieres Plau auf der B 192 bei Dobbertin ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Die 58 jährige Fahrerin einer Yamaha kam auch hier in einer Kurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden PKW. Hierbei wurde sie leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Im Bereich der Anschlussstelle Wismar Mitte der BAB 20 kollidierten an der Kreuzung Zubringer/ B 208 zwei PKW aus ungeklärter Ursache. Hierbei wurden die beiden 83 und 75 jährigen Insassen eines Mercedes und die 72 jährige Fahrerin eines Suzuki und ihre 3 jährige Enkelin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigungsarbeiten musste die B 208 kurzfristig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. B. Nebel PFvD ELSt Rostock

