Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Funkenflug - Ursache für einen Brand

Lübz (ots)

Am Sonnabend, den 21.06.2025 fand in der Ortschaft Vietlübbe im Landkreis Ludwigslust - Parchim eine Veranstaltung für alte Traktoren statt. In den Nachmittagsstunden begab sich eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus fünf alten Traktoren, auf den Heimweg nach Paarsch. Gegen 16.30 Uhr kam es entlang der Fahrstrecke der Fahrzeugkolonne, an der L 17, von Kreien in Richtung Lübz, zu einem Brand. Die Feuerwehr Lübz und die Polizei Plau wurden alarmiert. Zeitgleich ging bei der Leitstelle der Polizei ein Hinweis eines aufmerksamen Bürgers ein, dass dieser sich hinter einer Traktorkolonne von Lutheran in Richtung Rom befindet. Er konnte beobachten, wie aus der Abgasanlage eines alten Traktors Funken flogen und sich trockenes Gras am Straßenrand entzündete. Die Kolonne konnte durch die Polizei kurz vor der Ortschaft Paarsch gestoppt und auf die Gefahren hingewiesen werden. Die Feuerwehr Lübz kam mit zwei Fahrzeugen und zehn Kameraden zum Einsatz. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand und prüften nochmal die Fahrstrecke der historischen Fahrzeuge. Durch den Brand wurde trockenes Gras, in einer Länge von 10 Meter x 1,5 Meter Breite - entlang der L 17, beschädigt. Ein nennenswerter Sachschaden entstand jedoch durch den Brand nicht. Esther Hubert Kriminalhauptkommissarin Polizeirevier Plau

