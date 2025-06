POL-HRO: Suche nach einem psychisch auffälligen Mann in Graal-Müritz

Rostock (ots) - In den Abendstunden des 21.06.2025 kam es in Rostock in einer Straßenbahn zu einer Auseinandersetzung mit einem psychisch auffälligem Mann. Gegen 21:15 Uhr stieg in der Ehm-Welk-Straße eine Gruppe deutscher Jugendlicher (16 und 17 Jahre) in eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn. In dieser wurden sie von einem Mann angepöbelt. Dieser beleidigte und bedrohte die Jugendlichen und trat einen von ihnen ...

