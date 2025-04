Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brennender Holzunterstand löst Feuerwehreinsatz aus

Neichen (ots)

Am gestrigen Vormittag rückten 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kelberg, Boxberg, Beinhausen und der örtlichen Wehr zu einem Brandobjekt in der Ortslage von Neichen aus. Ein hölzerner Unterstand war in Flammen aufgegangen. Der Brand drohte auf naheliegende Gebäude überzugreifen. Zügiges Erreichen des Einsatzortes und das schnelle Ablöschen der Flammen verhinderte jedoch größere Schäden. Bei dem Feuer kamen keine Personen zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Polizeiinspektion Daun

