Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenhinweise führen zu schnellem Auffinden von Diebesgut

Schwerin (ots)

Am Sonntag, den 22.06.2025 konnten Dank der sachdienlichen Hinweise von Zeugen zwei gestohlene Pedelecs sowie ein gestohlenes Kleinkraftrad aufgefunden werden. Zunächst wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schweriner Weststadt ein Pedelec im Wert von ca. 1800,- EUR gestohlen. Am frühen Sonntagnachmittag konnte das betreffende Pedelec nach einem Zeugenhinweis durch sofort eingesetzte Polizeikräfte auf dem Marienplatz zusammen mit einem Tatverdächtigen festgestellt werden. Anhand der Rahmennummer konnte eine eindeutige Identifizierung stattfinden, obwohl bereits eine komplette farbliche Umlackierung des Rahmens und der Räder stattgefunden hatte. Der Begleiter des Tatverdächtigen führte ebenfalls ein hochwertiges Pedelec mit sich. Wie sich herausstellte, wurde dieses erst vier Tage zuvor im südlichen Niedersachsen ebenfalls als gestohlen gemeldet. Beide Zweiräder wurden sichergestellt und können nach Ende der kriminalpolizeilichen Untersuchung den Besitzern übergeben werden. Beide Tatverdächtige sind deutsche Staatsbürger. Die Kriminalpolizei nimmt die weiteren Ermittlungen auf. Im Stadtteil Großer Dreesch wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Kleinkraftrad der Marke "Simson" entwendet. Bereits wenige Stunden später teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei in Schwerin mit, dass er in einem Gebüsch nahe der Crivitzer Chaussee ein herrenloses Kleinkraftrad aufgefunden habe. Aufgrund mehrerer Individualmerkmale konnte auch hier zweifelsfrei das zuvor als gestohlen gemeldete Kleinkraftrad identifiziert werden. Dieses konnte im Anschluss an die Spurensicherung durch den Kriminaldauerdienst Schwerin an den glücklichen Besitzer übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen zum bisher unbekannten Tatverdächtigen werden im Kriminalkommissariat Schwerin geführt. Die Polizei Schwerin bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei den aufmerksamen Hinweisgebern! Clemens Schümann Polizeihauptkommissar PHR Schwerin

