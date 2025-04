Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Radfahrer verursachte am frühen Montagabend (07.04., 17.45 Uhr) auf der Nordhorner Straße im Ortsteil Avenwedde- Bahnhof einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend fort. Der Radfahrer befuhr zuvor die Nordhorner Straße in Richtung Avenwedde-Bahnhof. Dabei befuhr er die Richtungsfahrbahn dauerhaft mittig. Hinter dem Zweiradfahrer fuhr eine Busfahrerin mit einem Linienbus. Die Busfahrerin machte durch Hupen auf sich aufmerksam, konnte aber den Radfahrer durch dessen Fahrweise nicht überholen. Etwa in Höhe der Einmündung Mandelbaumweg bremste dieser dann unvermittelt, so dass die Fahrerin des Linienbusses ebenfalls stark bremsen musste. Dadurch bedingt stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Avenwedde-Bahnhof fort. Eine Beschreibung des Radfahrers liegt derzeitig nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen auf der Nordhorner Straße machen oder kann Hinweise auf den bisher unbekannten Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell