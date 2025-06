POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 10 weiteren Tatverdächtigen nach Angriff auf Taxi - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Schwerin (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es gegen 09:50 Uhr An der Crivitzer Chaussee zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die ...

mehr