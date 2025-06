Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A24

Rostock (ots)

A24 Zarrentin Am 25.06.2025 kam es gegen 16:44 Uhr auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein LKW befuhr die A24 in Richtung Berlin. Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr im Bereich kurz hinter der Anschlussstelle Zarrrentin. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der LKW aufgrund von Unaufmerksamkeit auf das Stauende auf. Im Zuge dessen wurden zwei weitere LKW beschädigt. Der Unfallverusacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Insasse der anderen beiden LKW wurde schwerverletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Durch den Verkehrsunfall waren zwei LKW nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 55.000 Euro. Neben Einsatzkräften aus Mecklenburg-Vorpommern (Landespolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst) unterstützten Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein den Einsatz. Ein Dekra-Gutachter kam nicht zum Einsatz. Die A24 in Fahrtrichtung Berlin ab Anschlussstelle Zarrentin wird voraussichtlich bis circa 00:00 Uhr vollgesperrt sein. Kai Lübbe Polizeioberkommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

