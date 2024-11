POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungsdurchsuchungen in Delmenhorst und Umgebung

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 27. November 2024, in der Zeit von 6:20 Uhr bis 18:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Sportplatz". Aus dem Haus wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden ...

