POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder sind am Mittwoch, 27. November 2024, 16:40 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Es entstand zudem hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit war ein 88-jähriger Mann aus Lemwerder mit einem Seat auf der Bardewischer Straße in Richtung Ritzenbüttel unterwegs. Beim Einfahren in die Industriestraße missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen aus Lemwerder, der die Industriestraße mit einem VW in Richtung B212 befuhr.

Durch die Kollision erlitt der 88-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Verletzungen des 48-Jährigen galten als leicht. Er begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Die Fahrzeuge der beiden Männer waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 32.000 Euro.

