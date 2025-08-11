Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinberg (ots)

Am Sonntag zwischen 14 und 15.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kirchstraße ein.

Eine Anwohnerin beobachtete einen Mann und eine Frau, die um das Haus liefen, mehrfach schellten und an die Fenster klopften.

Unbekannte gelangten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus, aus dem sie Schmuck stahlen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die beiden Personen, die ums Haus gingen. Nach Angaben der Zeugin ist der Mann etwa 30 bis 45 Jahre alt und korpulent. Er hat dunkle Haare und einen Bart. Darüber hinaus trug er eine dunkle Baseballcap, ein helles T-Shirt mit Aufschrift und eine graue Hose.

Die Frau ist circa 30 bis 40 Jahre alt und korpulent. Sie hat lange, schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einem rosa Kleid.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250810-1545)

