BPOL-HRO: Überseehafen: Haftbefehl bei Einreise bestgestellt

Güstrow (ots) - Die Deutsche Bahn AG informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock über die Beschmierung einer S-Bahn am Bahnhof Güstrow. Ein oder mehrere noch unbekannte(r) Täter brachte(n) in der Nacht vom 13.07.2025 auf den 14.07.2025 diverse Schmierereien in einer Gesamtgröße von 87 Quadratmetern an einer dort abgestellten S-Bahn an. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten ...

mehr