Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, und der Kreispolizeibehörde Wesel - Moers - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach schwerem Raub fest

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr traf ein 19-Jähriger auf einer Grünfläche an der Mühlenstraße in Moers auf einen 36-jähriger Mann und dessen bisher unbekannten Begleiter. Der 36-Jährige veranlasste den 19-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Portemonnaies und weiterer Wertsachen. Nach der Herausgabe wurde dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, den 36-Jährigen unweit vom Tatort vorläufig festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden Einsatzkräfte Hinweise auf Betäubungsmittelbesitz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers - erließ das Amtsgericht Moers gegen den 36-jährigen Untersuchungshaftbefehl, wobei dieser gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen schweren Raubs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weitere Zeugenhinweise, insbesondere zu der Person, die den 36-Jährigen begleitete, nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250807-1530)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

