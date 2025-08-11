Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- Europaweite Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Wesel (ots)

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für folgenschwere Verkehrsunfälle. Daher beteiligten sich in der Zeit vom 04.08.2025 bis zum 10.08.2025 Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Wesel an den europaweiten Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Verkehrssicherheitskampagne "Roadpol Speed".

Im genannten Zeitraum überschritten von insgesamt rund 13000 gemessenen Fahrzeugen etwa 1250 Fahrzeuge die an der jeweiligen Messtelle zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrzeugführenden erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren, die Verwarn- und Bußgelder zur Folge haben.

Zudem ahndeten die Beamtinnen und Beamten weitere Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Verkehrsteilnahme.

Bitte passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit immer den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsbedingungen an und beachten Sie geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen. Weniger Tempo bedeutet immer mehr Reaktionszeit und kann Leben retten. Wir werden auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Wesel durchführen- denn sie dienen dazu, Verkehrsunfälle zu verhindern und Sie und alle Verkehrsteilnehmenden zu schützen.

Informationen zum internationalen Verkehrspolizeinetzwerk "Roadpol" erhalten sie in englischer Sprache hier: https://roadpol.eu/?page_id=20

HS

