BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Untersuchungshaftbefehl

Weil am Rhein (ots) - Nach über drei Jahren auf der Flucht, nahm die Bundespolizei einen Mann an der Schweizer Grenze fest. Er sitzt jetzt für mehrere Monate in Haft. Am Samstagabend (01.02.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

mehr