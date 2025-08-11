Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Zeugen nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Moers an der Kreuzung Geldernsche Straße/Andreas-Bräm Straße, bei dem sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben.

Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer von der Ortschaft Rayen auf der Geldernschen Straße mehrmals in den Gegenverkehr geriet und bei Grünlicht an Lichtzeichenanlagen spät anfuhr.

Alarmierte Polizeibeamte stellten am Kontrollort fest, dass der grüne Pkw der Marke VW-Passat frische Schäden aufwies. Diese stammen nach derzeitigem Ermittlungsstand von Kollisionen mit Gegenständen oder Fahrzeugen, konnten bisher aber keinem konkreten Geschehen zugeordnet werden.

Das Verkehrskommissariat bittet daher um Hinweise insbesondere zur Fahrstrecke des VW-Passat, welche bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 mitgeteilt werden können.

HS (Ref.-Nr. 250808-1400)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell