Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Frontscheinwerfer von BMW X5

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen zwischen 02:50 Uhr und 03:05 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem geparkten BMW X5 auf dem Holzweg in Hiesfeld.

Der schwarze BMW X5, Baujahr 2022, war auf dem Grundstück der Hausnummer 11 geparkt, als zwei bislang unbekannte Personen an das Fahrzeug herantraten und die Motorhaube aufhebelten. Im weiteren Verlauf sägten die Tatverdächtigen die Frontschürze auf, um die beiden Frontscheinwerfer des Fahrzeugs zu entfernen. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und Hinweisgeber, die in der oben genannten Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622-0.

Referenz: 250812-0432

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell