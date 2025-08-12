Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr - Zeugensuche

Xanten (ots)

Am Montag, den 11.08.2025, kam es um 22.05 Uhr zu einem Blendungsversuch zum Nachteil eines Rettungshubschraubers, welcher sich über Xanten-Marienbaum befand. Unbekannte richteten einen grünen Laserpointer auf den Rettungshubschrauber, welcher sich mit einem Patienten an Board in Richtung Uniklinik Duisburg befand.

Eine eingeleitete Fahndung im Bereich Marienbaum führte nicht zum Antreffen der Täter.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen & Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort in Kontakt zu setzen, Tel. 02842-934-0

Referenz LZI518-000112

Warnung: Das Blenden eines Fluggeräts mit einem Laserpointer ist gefährlich und illegal. Laser können Piloten blenden, Sicht und Reaktionszeit erheblich beeinträchtigen und Rettungskräfte in Gefahr bringen. Bereits geringe Laserstärken können am Himmel zu schweren Unfällen führen. Wer so etwas verursacht, riskiert strafrechtliche Folgen und schwere Strafen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell