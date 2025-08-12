PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr - Zeugensuche

Xanten (ots)

Am Montag, den 11.08.2025, kam es um 22.05 Uhr zu einem Blendungsversuch zum Nachteil eines Rettungshubschraubers, welcher sich über Xanten-Marienbaum befand. Unbekannte richteten einen grünen Laserpointer auf den Rettungshubschrauber, welcher sich mit einem Patienten an Board in Richtung Uniklinik Duisburg befand.

Eine eingeleitete Fahndung im Bereich Marienbaum führte nicht zum Antreffen der Täter.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen & Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort in Kontakt zu setzen, Tel. 02842-934-0

Referenz LZI518-000112

Warnung: Das Blenden eines Fluggeräts mit einem Laserpointer ist gefährlich und illegal. Laser können Piloten blenden, Sicht und Reaktionszeit erheblich beeinträchtigen und Rettungskräfte in Gefahr bringen. Bereits geringe Laserstärken können am Himmel zu schweren Unfällen führen. Wer so etwas verursacht, riskiert strafrechtliche Folgen und schwere Strafen.

/sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:14

    POL-WES: Wesel - Kabeldiebstahl in einer Baustelle - Zeugensuche

    Wesel (ots) - Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, 17:00 Uhr, und Montag, dem 11.08.2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Friedenstraße in Wesel-Schepersfeld. Auf der Baustelle befanden sich mehrere Tonnen Kabelabfälle. Offenbar fuhren Unbekannte die Baustelle mit einem schweren Transportfahrzeug an und luden die Kabelabfälle ein. Der Gesamtwert der Kabelabfälle liegt im niedrigen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:16

    POL-WES: Dinslaken - Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Frontscheinwerfer von BMW X5

    Dinslaken (ots) - Am Dienstagmorgen zwischen 02:50 Uhr und 03:05 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem geparkten BMW X5 auf dem Holzweg in Hiesfeld. Der schwarze BMW X5, Baujahr 2022, war auf dem Grundstück der Hausnummer 11 geparkt, als zwei bislang unbekannte Personen an das Fahrzeug herantraten und die Motorhaube aufhebelten. Im weiteren Verlauf sägten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren