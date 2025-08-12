PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 67- jähriger Frau aus Moers

Moers (ots)

Die Polizei suchte seit Dienstag Mittag nach einer vermisst gemeldeten 67-jährigen Frau aus Moers- Meerbeck- wir berichteten

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6095403

Die Frau wurde in Moers verletzt, aber lebend, aufgefunden. Sie wird derzeit einer medizinischen Versorgung zugeführt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger.

Bitte löschen Sie das Foto und die Fahndung, die Sie möglicherweise geteilt haben.

HS/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

