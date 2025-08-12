PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Foto nach einer 67-jährigen Frau aus Moers/ Hinweise bitte direkt an die 110

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer 67-jährigen Frau aus Moers.

Der Tochter der Frau fiel das Verschwinden ihrer Mutter am heutigen Morgen gegen 06.30 Uhr auf. Die 67-Jährige hat in der Nacht zum Dienstag zu unbekannter Zeit mit unbekannter Bekleidung ihr Haus an der Knappenstraße (Meerbeck) mit ihrer französischen Bulldoge verlassen. Sie führt den Hund ohne Leine mit sich.

Beschreibung der Vermissten:

   - ca. 157 cm groß
   - ca. 39 kg schwer (sehr dünne Statur)
   - rosa/ weiße Sneaker

die Vermisste versteht lediglich urkainisch.

Beschreibung Hund:

   - franz. Bulldogge
   - beige/weiß/graues Fell
   - graues Halsband

Die Vermisste ist örtlich nicht orientiert und könne sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei hat bereits umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei der u.a. Spürhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.

Wer die Frau sieht, meldet sich bitte unter dem Polizei-Notruf 110. /sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

