Polizei Duisburg

POL-DU: Köln/Duisburg: 47-Jähriger nach Baden im Rhein vermisst

Köln/Duisburg (ots)

Die Wasserschutzpolizei Köln ist am Montagnachmittag (11. August) gegen 16 Uhr alarmiert worden, weil ein 47-Jähriger im Rhein untergegangen war.

Der Mann war zuvor gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen in Rodenkirchen (Rheinkilometer 682,3) am Ufer. Beim Baden gerieten der Vater und eines seiner Kinder in die Strömung. Dem Jungen gelang es, sich aus eigener Kraft ans Ufer zu retten. Sein Vater wird seitdem vermisst.

Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Neben der Wasserschutzpolizei Köln waren unter anderem auch Landkräfte der Polizei Köln, die Feuerwehr, die DLRG, eine Tauchergruppe sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die intensiven Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Seelsorger betreuen die Familienangehörigen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell