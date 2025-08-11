PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Essen: Steuermann betrunken an Bord

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (8. August, 17:30 Uhr) fiel den Essener Wasserschützern bei der Routinekontrolle eines Gütermotorschiffes ein auffällig gut gelaunter Steuermann (32) auf. Dieser sollte während der Gefahrgutkontrolle die Beamten über das Schiff führen. Dabei wirkte er unsicher auf den Beinen und seine Sprache war verwaschen und undeutlich. Da die Wasserschützer zudem den Geruch von Alkohol wahrnehmen konnten, führten sie mit dem 32-jährigen Tschechen einen Atemalkoholvortest durch - über eine Promille zeigte das Gerät an.

Polizisten der Wache Altessen holten den 32-Jährigen an Land und brachten ihn zunächst zur Wache. Dort wurde erneut ein Alkoholtest mit ihm durchgeführt. Das Gütermotorschiff setzte seine Fahrt ohne den Tschechen an Bord fort, da es über genügend anderes Personal verfügte. Der 32-Jährige wurde mit einer Anzeige entlassen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren