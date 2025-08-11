Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Essen: Steuermann betrunken an Bord

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (8. August, 17:30 Uhr) fiel den Essener Wasserschützern bei der Routinekontrolle eines Gütermotorschiffes ein auffällig gut gelaunter Steuermann (32) auf. Dieser sollte während der Gefahrgutkontrolle die Beamten über das Schiff führen. Dabei wirkte er unsicher auf den Beinen und seine Sprache war verwaschen und undeutlich. Da die Wasserschützer zudem den Geruch von Alkohol wahrnehmen konnten, führten sie mit dem 32-jährigen Tschechen einen Atemalkoholvortest durch - über eine Promille zeigte das Gerät an.

Polizisten der Wache Altessen holten den 32-Jährigen an Land und brachten ihn zunächst zur Wache. Dort wurde erneut ein Alkoholtest mit ihm durchgeführt. Das Gütermotorschiff setzte seine Fahrt ohne den Tschechen an Bord fort, da es über genügend anderes Personal verfügte. Der 32-Jährige wurde mit einer Anzeige entlassen.

