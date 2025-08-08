PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Anwohner in der Trompeterstraße rief am späten Donnerstagabend (7. August, 22:18 Uhr) die Polizei, weil in sein Haus eingebrochen worden war. Bislang unbekannte Täter sollen sich Zutritt über ein Kellerfenster verschafft und das Einfamilienhaus durchsucht haben. Dabei brachen sie Türen auf, durchwühlten Schränke und beschädigten die Einrichtung. Zudem stahlen sie laut Angaben des Geschädigten Bargeld und Schmuck.

Laut einer Zeugin sollen sich zwei Verdächtige vormittags vor dem Haus aufgehalten haben. Diese hätten in einem silbernen Mercedes sitzend das Haus beobachtet. Einer von ihnen sei mehrfach ausgestiegen und umher gelaufen. Sie beschreibt ihn wie folgt: Etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, eine normale Statur. Er soll eine schwarze Jacke und Hose getragen haben. Zudem habe er kurze, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er hätte eine Sonnenbrille auf dem Kopf gehabt und viel telefoniert.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nähere Angaben zu dem Duo oder dem Mercedes machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

