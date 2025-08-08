Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Anwohner in der Trompeterstraße rief am späten Donnerstagabend (7. August, 22:18 Uhr) die Polizei, weil in sein Haus eingebrochen worden war. Bislang unbekannte Täter sollen sich Zutritt über ein Kellerfenster verschafft und das Einfamilienhaus durchsucht haben. Dabei brachen sie Türen auf, durchwühlten Schränke und beschädigten die Einrichtung. Zudem stahlen sie laut Angaben des Geschädigten Bargeld und Schmuck.

Laut einer Zeugin sollen sich zwei Verdächtige vormittags vor dem Haus aufgehalten haben. Diese hätten in einem silbernen Mercedes sitzend das Haus beobachtet. Einer von ihnen sei mehrfach ausgestiegen und umher gelaufen. Sie beschreibt ihn wie folgt: Etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, eine normale Statur. Er soll eine schwarze Jacke und Hose getragen haben. Zudem habe er kurze, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er hätte eine Sonnenbrille auf dem Kopf gehabt und viel telefoniert.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nähere Angaben zu dem Duo oder dem Mercedes machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell