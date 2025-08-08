Polizei Duisburg

POL-DU: Landesweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Polizei Düsseldorf unterstützte gemeinsam mit elf Kreispolizeibehörden den landesweiten Einsatz - 591 Lkw kontrolliert

Duisburg/Oberhausen/Krefeld (ots)

Nach der Prognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr bis 2030 um 39 Prozent zunehmen. Sicherer Güterverkehr braucht Kontrollen - und genau die gibt es in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei NRW hat heute im gesamten Bundesland Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Die Verkehrsdienste der einzelnen Behörden haben ihre Kompetenzen gebündelt und an verschiedenen Stellen im Land Kontrollpunkte eingerichtet.

Das Polizeipräsidium Düsseldorf koordinierte und führte den Einsatz an insgesamt neun Kontrollstellen in Grevenbroich, Neuss, Rheurdt, Duisburg, Nettetal, Hünxe, Essen, Mülheim und Wuppertal. Hierbei wurde die Polizei Düsseldorf von Kolleginnen und Kollegen aus elf Kreispolizeibehörden, sowie von Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Güterverkehr und den Kommunen unterstützt.

Ein besonderes Augenmerk galt u.a. der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der richtigen Ladungssicherung. Übermüdung kann Menschenleben kosten und nur eine ordnungsgemäß gesicherte Ladung bedeutet auch ein sicheres Fahren.

Insgesamt haben die Beamten 591 Lkw genauer unter die Lupe genommen. 55 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sieben Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; bei drei Fahrern wurden die Führerscheine sichergestellt. Besonders aufgefallen sind die vielen Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße (127 und 178).

Dahinter folgten Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung (58) und allgemeine technische Mängel an den Fahrzeugen (56).

Der Leiter des Einsatzes Polizeidirektor Reiner Schiffer zeigt sich mit dem heutigen Einsatz zufrieden. "Unser Einsatz hat gezeigt, dass es sich mehr als lohnt, genauer hinzuschauen. Die Polizei führt auch in Zukunft regelmäßig solche Kontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu steigern und Unfälle zu vermeiden. Das Ziel ist klar: Weniger Unfälle mit Lkw-Beteiligung bedeutet mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer."

Einsatzkräfte der Duisburger Polizei haben am 8. August 2025 mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Polizei Oberhausen und Krefeld eine Kontrollstelle auf der Alsumer Straße eingerichtet. Während des Einsatzes kontrollierten die Ordnungshüter 40 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sowie deren Fahrzeuge. In 18 Fällen griffen die beteiligten Polizistinnen und Polizisten ein, weil beispielsweise die Ladung unzureichend gesichert war, Ruhezeiten nicht eingehalten wurden oder gegen Gefahrgutbestimmungen verstoßen wurde. Fünf Fahrzeuge durften nicht weiterfahren, weil sie technisch unsicher waren oder die Betriebserlaubnis erloschen war. In einem Fall scheiterte die Weiterfahrt daran, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger führte zur Einleitung von drei Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil der 37 Tonnen schwere Lkw mit 22 Tonnen ungesichertem Stahlschrott beladen war.

Sicherer Personen- und Güterverkehr braucht Kontrollen - und genau die gibt es unter anderem in Duisburg.

