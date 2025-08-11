Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Bedrohung nach Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (8. August, gegen 16 Uhr) kam es in einem Baumarkt auf der Düsseldorfer Straße (Bereich Bodelschwingstraße) zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Bedrohung.

Ein 46-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie ein bislang unbekannter Mann in Begleitung eines Komplizen Toilettenzubehör unter seiner Jacke versteckte. Das Duo passierte den Kassenbereich - ohne die Ware bezahlt zu haben.

Der Ladendetektiv sprach die Männer im Ausgangsbereich auf den Diebstahl an und hielt einen der beiden fest. Daraufhin zog der Komplize einen messerähnlichen, spitzen Gegenstand und bedrohte den 46-Jährigen damit. Dieser ließ den Festgehaltenen los, woraufhin die Männer flüchteten. Das Diebesgut warfen sie auf den Parkplatzboden.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können. Sie haben jeweils schwarze, kurze Haare und werden auf 18 bis 21 Jahre und etwa 1,70 Meter geschätzt. Einer der Männer trug eine blaue Jacke mit weißen Streifen an den Handgelenken, eine hellblaue Jeanshose sowie schwarz-rote Sneaker mit weißer Sohle. Sein Komplize hat einen Vollbart und war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und einer blauen Jeanshose mit weißer Aufschrift am rechten Oberschenkel bekleidet. Er trug außerdem schwarz-weiße Sneaker.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell