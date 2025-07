Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Sprayer-Trio

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch nahmen Bundespolizisten am S-Bahnhof Lichterfelde Ost drei Graffiti-Sprayer vorläufig auf frischer Tat fest.

Gegen 00:30 Uhr stellten Einsatzkräfte in ziviler Kleidung drei Männer an einem Zaun zur Kehre des S-Bahnhofes fest. Alle wiesen frische Farbspuren an den Händen und der Kleidung auf. Darüber hinaus führten die zwei 17- sowie der 21-Jährige Spraydosen, Textmarker ein Pfefferspray und eine Gesichtsmaske mit. Die Beamtinnen und Beamten stellten daraufhin in der Kehre am Bahnhof Lichterfelde-Ost eine auf insgesamt 35 Quadratmetern frisch besprühte S-Bahn fest.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die polnischen Staatsangehörigen ein und stellte die Sprayer-Utensilien als Beweismittel sicher. Gegen den Besitzer des Pfeffersprays ermitteln die Beamtinnen und Beamten zudem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entließen die Einsatzkräfte das Trio auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell