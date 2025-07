Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Poppenhausen verletzt

Am 16.07.2025 gegen 16:20 Uhr kam es in der Ortslage Poppenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Ebersburg fuhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück auf die Straße Am Stein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 28-jährige PKW-Fahrerin aus Poppenhausen, die gerade diese Straße von der Ortslage Poppenhausen kommend in Richtung ihrer Wohnanschrift befuhr. Infolge der Missachtung der Vorfahrt kam es zur Kollision an der Grundstücksausfahrt, bei der der Fahrradfahrer mit der rechten Fahrzeugseite des PKW zusammenstieß. Der Fahrradfahrer wurde über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und kam neben dem PKW zum Liegen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Verletzte wurde umgehend durch Rettungskräfte versorgt und mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeidirektion Fulda, Polizeistation Hilders, i.A. POK Heil, St.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell