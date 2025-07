Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweimal versucht, zweimal gescheitert: Sechs Festnahmen nach Aufbruchsversuchen von Zigarettenautomat

Bad Hersfeld (ots)

Wie es scheint, hatten in Bad Hersfeld gleich mehrere Langfinger die gleiche Idee. Bei keinem, ging das Vorhaben gut aus. Die Folge: Sechs vorläufige Festnahmen sowie jeweils eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls, der Sachbeschädigung und in einem Fall des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Doch erst einmal auf Anfang: Bereits in der Nacht zu Dienstag (15.07.) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr, dass drei schwarz gekleidete und maskierte Personen sich an einem Zigarettenautomaten, der sich im Hinterhof einer Shisha-Bar in der Straße "Neumarkt" befindet, zu schaffen machen. Kurze Zeit später waren mehrere Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld, des Kriminaldauerdienstes sowie der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld vor Ort und fahndeten nach den Flüchtigen. Bereits rund 15 Minuten später konnten die Tatverdächtigen, bei denen sich um drei Männer im Alter von 36, 32 und 31 Jahren - alle aus Hünfeld - handelt, vorläufig festgenommen werden.

Nahezu 24 Stunden später klingelte bei der Polizei erneut das Telefon: In der Nacht zu Mittwoch (16.07.), gegen 1.30 Uhr, wurde der Zeuge erneut auf mehrere Personen aufmerksam, die augenscheinlich ebenfalls besagten Zigarettenautomaten angingen. Mehrere Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld konnten auch dieses Mal kurze Zeit später drei Personen vorläufig festnehmen. Es handelt sich hierbei um zwei Bad Hersfelder im Alter von 30 und 31 Jahren sowie einen 22-Jährigen aus Hauneck.

Alle sechs Personen wurden jeweils nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung verantworten. Die eingesetzten Beamten stellten zudem in der Nacht zu Dienstag (15.07.) auf dem Parkplatz der Bar ein Fahrzeug fest, dass dem 32-jährigen Hünfelder zuzuordnen war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde das Fahrzeug durchsucht. Im Inneren fanden die Beamten mehrere Beweismittel auf. Zudem stellten sie Amphetamin und Metamphetamin sicher, weshalb sich der 32-jährige Tatverdächtige zusätzlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

Der Zigarettenautomat hielt den Aufbruchsversuchen in beiden Fällen stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Ermittlungen der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Bad Hersfeld dauern an.

Julissa Sauermann

