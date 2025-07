Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (14.07.), gegen 18.40 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die Hünfelder Straße. Als dieser ausscherte, touchierte er nach aktuellen Erkenntnissen mit seinem Anhänger die seitliche Front eines geparkten Mercedes E 220 CDI. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Unfallflucht in Parkhaus

Bad Hersfeld. Am Dienstag (15.07.), gegen 13.30 Uhr, parkte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim seinen grauen Skoda Octavia ordnungsgemäß im Parkhaus "An der Obergeis" ab. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Lackschäden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den abgestellten Pkw touchiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621/932-0, jede andere Polizeidienstelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildunfall

Heringen. Am Dienstag (15.07.), um 17.40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg (Ohm) die K3 zwischen Wölfershausen und Widdershausen. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Tier verendete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

