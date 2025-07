Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Polizeikontrolle - Zwei Personen vorübergehend festgenommen

Fulda. Am vergangenen Freitagnachmittag (11.07.) fiel einer zivilen Streife der Polizeidirektion Fulda ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz Ochsenwiese auf, aus dem offenbar Verkaufsgeschäfte getätigt wurden. Die Streife entschloss sich zu einer Kontrolle. Im Fahrzeug wurden zwei Personen festgestellt - ein 20-jahriger Mann und eine 20-jährige Frau - welche nach derzeitigen Erkenntnissen Liquid-Erzeugnisse an Jugendliche verkauft hatten. Beide Personen wurden vorübergehend festgenommen, zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle transportiert und im Anschluss entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und diverser Straftaten nach dem Zollverwaltungsgesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber das Hauptzollamt Gießen.

Kalbach. Am Mittwochmorgen (16.07.), gegen 8 Uhr, wurde durch einen Zeugen am Waldrand im rückwärtigen Bereich des Oberkalbacher Friedhofes ein ausgebrannter Pkw - nach aktuellem Kenntnisstand ein grauer VW Bora - vorgefunden. Die Feuerwehr musste in diesem Zusammenhang Teile der angrenzenden, zum Teil brennenden Wiese ablöschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Wer in der vergangenen Nacht oder am Mittwochmorgen im entsprechenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

