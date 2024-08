Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240828-1: Polizisten nahmen Einbrecher fest

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einsatzkräfte umstellten Tatort

Polizisten nahmen in der Nacht zu Mittwoch (28. August) einen mutmaßlichen Einbrecher (32) fest. Er soll zuvor an einem Wohnhaus in Kerpen ein Dachfenster aufgehebelt haben.

Laut ersten Informationen bemerkte der Bewohner des Hauses in der Nähe der Einsteinstraße gegen 2.40 Uhr Schritte auf dem Dach. Er habe umgehend die Polizei informiert. Alarmierte Polizisten umstellten das Grundstück und stoppten den flüchtenden Täter im Garten eines Nachbargrundstücks. Die Beamten nahmen den bereits polizeibekannten 32-Jährigen vorläufig fest.

Die Beamten stellten später Hebelspuren an einem Dachfenster fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Täter nicht in das Haus. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (rs)

