Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tuner-Raser-Poser-Kontrollen in Fulda

Fulda (ots)

Am vergangenen Donnerstag (10.07.) fanden im Fuldaer Stadtgebiet erneut Kontrollen der Themenfelder "Autoposer", Raser und Tuner statt. Über mehrere Stunden zeigten die eingesetzten zivilen und uniformierten Beamtinnen und Beamten in der Innenstadt Präsenz und legten ihr Augenmerk insbesondere auf unzulässig technische Veränderungen, rücksichtsloses und emissionsträchtiges Posing und überhöhte Geschwindigkeit.

In den Sommermonaten sorgt nicht selten respektloses Verhalten von Auto- und Zweiradfahrern bei Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern für Beschwerden. Speziell geschulte Beamtinnen und Beamte der Kontrollgruppe "Tuner, Raser, Poser" zeigen aus diesem Grund immer wieder verstärkt Präsenz, kontrollieren auffällige Fahrzeuge und nutzen die Möglichkeit, um durch gezielte Präventionsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.

Insgesamt wurden am Donnerstag 50 Personen kontrolliert. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ziehen im Großen und Ganzen eine positive Bilanz. Insbesondere im Innenstadtbereich von Fulda konnten erfreulicherweise nur wenige Verstöße festgestellt werden. Neben 13 Mängelanzeigen - davon vier wegen unzulänglicher Beleuchtung - wurden 15 Verwarnungen ausgesprochen. Zudem wurden die spezialisierten Beamtinnen und Beamten auf drei Handy- sowie einen Rotlichtverstoß aufmerksam, die geahndet wurden.

Zudem bemerkte eine Streife kurz vor Eichenzell-Döllbach einen Rollerfahrer, der in der Odilienstraße schließlich einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug technisch unzulässig verändert wurde, wodurch die Fahrzeugart geändert wurde und dadurch die Betriebserlaubnis erlosch. Zudem war der 17-Jährige aus Eichenzell nicht im Besitz des hierfür erforderlichen Führerscheins, weshalb eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt wurde. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Auch wenn die Kontrollergebnisse - insbesondere in puncto "Tuner-Raser-Poser" zufriedenstellend waren, werden die technisch versierten Beamtinnen und Beamten auch weiterhin Präsenz zeigen und die Möglichkeit nutzen, um mit den Fahrzeugführern ins Gespräch zu kommen. Dank der gezielten Kontrollen wird somit auch in den kommenden Wochen und Monaten das regelkonforme Verhalten im Straßenverkehr überwacht und konsequent gegen Raser und Poser, die andere durch ihr Fahrverhalten gefährden oder durch technische Veränderungen an ihren Fahrzeugen belästigen, vorgegangen. Die Polizei Osthessen möchte in diesem Zusammenhang nochmal an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, sich achtsam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten.

