Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz der Polizei zum Trachtenfest Schlitz

Schlitz (ots)

Von Freitag (11.07.) bis Montag (14.07.) fand in Schlitz das traditionelle Trachtenfest statt. Vier Tage lang kamen tausende Besucher aus der ganzen Welt in der historischen Altstadt zusammen, um gemeinsam zu feiern. Die Polizei Osthessen zieht eine positive Bilanz.

Die Polizistinnen und Polizisten waren während der gesamten Veranstaltung präsent und standen als Ansprechpartner für polizeiliche Themen sowie bei Fragen zur Verfügung. In der Nacht zu Sonntag (13.07.) wurden die Beamten zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen gerufen. Sie mussten mehrere Platzverweise aussprechen, ansonsten kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen. Während des Festumzuges am Sonntag wurden die Polizistinnen und Polizisten mehrfach kommunikativ aktiv und schlichteten beispielsweise familieninterne Streitigkeiten oder erteilten einer betrunkenen Person einen Platzverweis. Lediglich eine Anzeige wurde während des Trachtenfestes gefertigt: In der Nacht zu Montag (14.07.) stoppten die Beamten gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße einen 37-jährigen Mann aus Schlitz, der mit einem Bierglas in der Hand auf einem E-Scooter an ihnen vorbei fuhr. Da der Mann nicht nur augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch der Atemalkoholwert bei über einer Promille lag, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Darüber hinaus kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die polizeilich bekannt geworden sind. Das Polizeipräsidium Osthessen blickt auf ein friedliches Schlitzer Trachtenfest zurück.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell