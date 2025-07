Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Pkw beschädigt - Zeugenaufruf - Diebstähle aus Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Schlitz. Eine Frau war am Montag (14.07.), gegen 13.20 Uhr, mit ihrem Opel Agila auf einem Feldweg im Heidgraben unterwegs, als sie auf einen Schlag aufmerksam wurde. Die Geschädigte stoppte ihr Fahrzeug und stellte eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Augenscheinlich wurde das Fahrzeug während der Fahrt von Unbekannten - vermutlich mittels Zwille - beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Lauterbach. Ein brauner Mazda CX-5 wurde am Montag (14.07.), zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr, durch Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Wörth". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf

Homberg. Eine Ehepaar wurde am Montag (14.07.), gegen 22.30 Uhr, durch ein geöffnetes Fenster in der Bergstraße auf einen Unbekannten aufmerksam, der draußen laut "Sieg Heil" gerufen hat. Der Mann nahm diese Äußerung zum Anlass, um den Unbekannten durch das Fenster aufzufordern, dies zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 50 bis 70 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Pkw

Homberg. In Nieder-Ofleiden kam es zwischen Montagnachmittag (15.07.) und Dienstagmorgen (16.07.) zu einem Diebstahl und zwei Diebstahlsversuchen aus Pkw.

Aus einem weißen Opel Corsa, der in der Bergstraße in einem Hof geparkt war, entwendeten Langfinger 7,50 Euro. Auch ein weißer Peugeot 208 wurde im Märzwiesenweg durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zudem gingen Unbekannte gegen 3.50 Uhr einen schwarzen Audi RS6, der in der Straße "Zur Hummelburg" geparkt war, an. Auch hier wurde der Innenraum des Fahrzeugs durchsucht. Ohne Diebesgut flüchteten zwei Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Langfinger können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Jeans, Turnschuhe mit heller Sohle, schwarze Jacke, dunkle Cap, schwarzer Schlauchschal, Taschenlampe und Handschuhe. Täter 2: blaue Werkstattjacke, schwarze Hose, Cap (heller Schirm), schwarzer Schlauchschal

Ob diese auch mit den zwei anderen Taten in Verbindung stehen, ist aktuell unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell