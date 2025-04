Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle des Schwerverkehrs

Kaiserslautern (ots)

Den Schwerverkehr haben Polizeibeamte am Mittwochvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern kontrolliert. Von 9 bis 14 Uhr zogen die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge heraus, die auf dem Weg in Richtung Saarbrücken waren. Auf dem Parkplatz "Schweinsdell" wurden sie dann unter die Lupe genommen. Zwei der überprüften Lkw durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. An den Fahrzeugen wurden technische Mängel an den Reifen, Überhöhe sowie eine mangelnde Ladungssicherung festgestellt. Zusätzlich wurden zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen erfasst und bei einem Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben. Eine Fahrerin erhielt eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. |elz

