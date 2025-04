Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken und berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Anzeige endete die Fahrt eines E-Scooter-Fahrers am Dienstagabend in der Mainzer Straße. Die Beamten stellten bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der 55-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Zudem gab der Rollerfahrer an, erst vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daher musste der 55-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes zu bekommen. Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt dauern an. |kfa

