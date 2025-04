Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Messer bei Kontrolle sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag am Fackelrondell eine Strafanzeige eingebrockt. Beamte kontrollierten den jungen Mann gegen 16:30 Uhr. Bei der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Einhandmesser in einer mitgeführten Tasche und stellten es sicher. Der Teenager muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. |kfa

